Глава Бериславского района дал эксклюзивное интервью Псковскому агентству информации

22:03, 13 октября 2022, ПАИ

Несколько месяцев назад Псковская делегация во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым побывала в Бериславе Херсонской области.

Нынче с ответным визитом в Пскове находится глава военно-гражданской администрации Бериславского района Андрей Костюк.

Он дал интервью ведущему авторской программы «Тема недели» Александру Машкарину и рассказал о том, что сейчас происходит в Бериславе, как украинские нацисты продолжают обстреливать гражданские объекты, дома и церкви и как бериславцы при этом пытаются наладить мирную жизнь.

Полностью интервью с главой Бериславского района Андреем Костюком смотрите в 20:00 в субботу в «Теме неделе».