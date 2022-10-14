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Общество

День работников заповедного дела в России празднуется 14 октября

В октябре 1999 года в России появился новый профессиональный праздник – День работников заповедного дела, сообщает calend.ru.

Решение об его учреждении приняли директора государственных природных заповедников во время всероссийского семинара-совещания «Роль и место государственных природных заповедников в регионах России», проходившего во Владивостоке. В ходе семинара у участников возник логичный вопрос о том, почему у них до сих пор нет своего праздника, хотя история заповедного дела началась в России ещё в 1917 году. Тогда был создан Баргузинский государственный заповедник.

Несправедливость устранили в последний день семинара, 14 октября, когда принималась резолюция. Именно этот день все собравшиеся решили считать своим профессиональным праздником.

День работников заповедного дела не успел получить статус официального праздника. Государственный комитет РФ по охране окружающей среды, в ведении которого находились все российские заповедники и который мог утвердить эту инициативу, был упразднен указом Президента РФ в мае 2000 года, а его функции перешли Министерству природных ресурсов.

Тем не менее, традиция поздравлять в этот день всех, чья деятельность связана с заповедным делом, прижилась. Благодаря усилиям сотрудников заповедников удается сохранить в первозданном виде уникальные ландшафты и многообразие животного и растительного мира на территории Российской Федерации. Именно они помогли спасти от истребления соболя, европейского бобра, амурского тигра, зубра, дикого пятнистого оленя и множество других редких видов животных, часть из которых существует сегодня только в заповедниках.

Сейчас в России более 300 особо охраняемых природных территорий федерального уровня: 109 заповедников, 64 национальных парка, 62 заказника, 36 памятников природы, 64 дендрологических парка и ботанических сада.

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