Губернатор поздравил псковскую спортсменку с победой на Летних Паралимпийских Играх
Псковская спортсменка, участница XVI Паралимпийских летних игр в Токио, Мастер спорта России Александра Васильева завоевала две золотые медали на Летних Играх Паралимпийцев, сообщил в Telegram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Победу она взяла в настольном теннисе: в личном первенстве и в смешанном разряде.
Соревнования состоялись в Сочи, в них приняли участие порядка 1200 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Сербии и других.
«Поздравляю Александру и её тренера Вадима Барышникова! Желаю новых и ярких побед!» - написал глава региона
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