Губернатор поздравил псковскую спортсменку с победой на Летних Паралимпийских Играх

23:58, 13 октября 2022, ПАИ

Псковская спортсменка, участница XVI Паралимпийских летних игр в Токио, Мастер спорта России Александра Васильева завоевала две золотые медали на Летних Играх Паралимпийцев, сообщил в Telegram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Победу она взяла в настольном теннисе: в личном первенстве и в смешанном разряде.

Соревнования состоялись в Сочи, в них приняли участие порядка 1200 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Сербии и других.

«Поздравляю Александру и её тренера Вадима Барышникова! Желаю новых и ярких побед!» - написал глава региона