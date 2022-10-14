Почти 100 человек вылечились от коронавируса за сутки в Псковской области

11:52, 14 октября 2022, ПАИ

93 человека вылечились от COVID-19 за минувшие сутки в Псковской области, всего - 121 720 человек, сообщает официальный Telegram-канал региона.

За сутки в Псковской области подтверждено 65 случаев заражения инфекцией, всего с начала пандемии зарегистрировано 124 563 подтвержденных случаев коронавируса.

Четыре человека заразились COVID-19 в Дедовичском районе, три – в Островском, по два – в Великих Луках и Опочецком районе. По одному новому случаю выявили медики в Печорском, Пустошкинском, Струго-Красненском, Красногородском, Невельском и Новосокольническом районах.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Пскове (35). Ещё восемь человек заразились в Бежаницком районе, пять – в Псковском районе.