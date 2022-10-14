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Путин направил приветствие участникам 11-й встречи городов-побратимов в Пскове

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветственный адрес участникам и гостям 11-й традиционной встречи городов-побратимов России и Белоруссии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Приводим текст обращения полностью:

«Дорогие друзья!

Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередной, 11-й встречи городов-побратимов России и Беларуси.

Партнерские связи, объединяющие более 160 больших и малых городов наших стран, традиционно являются важной составляющей российско-белорусского межрегионального сотрудничества, востребованным и эффективным механизмом народной дипломатии.

Регулярное общение руководителей муниципальных структур и предпринимателей, деятелей науки и культуры позволяет обмениваться полезным опытом, помогает разрабатывать и воплощать в жизнь перспективные совместные проекты в экономической, социальной, инфраструктурной, гуманитарной и других областях.

Девиз сегодняшней встречи — «Союзу быть!» — в полной мере созвучен актуальной задаче продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Уверен, что вы проведете содержательные, конструктивные дискуссии, выдвинете идеи и инициативы, которые послужат дальнейшему наращиванию многоплановой российско-белорусской кооперации — на благо наших братских народов.

Хотел бы поблагодарить организаторов столь представительной встречи, а ее участникам пожелать успехов и всего самого доброго!»

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