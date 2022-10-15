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Политика

Херсонские власти заявили о полном провале наступления украинских войск

Фото: Кирилл Стремоусов

О полном провале наступления ВСУ на Бериславском направлении заявил заместитель врио главы Херсонской области Кирилл Стремоусов во время обращения в своём Telegram-канале.

«Армия России полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении Херсонской области. Около пяти утра укронацисты открыли массированной огонь из ствольной артиллерии и РСЗО. Под прикрытием огня около 30 танков и БМП пошли в наступление», – говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что несмотря на попытки ВСУ начать наступление в районе Дудчан и обстрелы Берислава, всё стоит на своих местах без изменений. При этом гуманитарные поездки на отдых и оздоровление в соседние регионы России продолжаются.

«Херсонская область Российской Федерации под полной защитой армии России», – подытожил заместитель врио главы области.

Ранее глава Бериславского района рассказал Псковскому агентству информации о том, что сейчас происходит в Бериславе и как украинские нацисты продолжают обстреливать гражданские объекты, дома и церкви.

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