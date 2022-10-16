Путин проведёт Совет безопасности на следующей неделе

14:30, 16 октября 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности в ближайшие дни, написал журналист Павел Зарубин со ссылкой на эфир «Москва.Кремль.Путин».

«Президент в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета Безопасности России»,— сообщил журналист в Telegram. Что именно будет обсуждать президент с членами Совбеза, журналист не уточнил.

Предыдущее заседание президента с членами Совбеза прошло 10 октября. Владимир Путин обсудил с членами Совбеза взрыв грузовика на Крымском мосту 8 октября. В ходе встречи он назвал произошедшее терактом и обвинил в нем спецслужбы Украины.

На этой неделе наряд попал в один из резервуаров нефтебазы на территории Белгородского района. Кроме того, в тот же день произошла стрельба в одной из воинских частей в Белгородской области. 11 человек погибли, еще 15 были ранены.14 октября после обстрела загорелась подстанция в спальном районе Белгорода.