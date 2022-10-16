Двери на подъезды установили в одном из домов в Куньинском районе

21:23, 16 октября 2022, ПАИ

В Ушицах Куньинского района в двухэтажном доме по адресу улица Советская, 4 установили металлические двери в подъездах, сообщает депутат районного Собрания депутатов Светлана Белугина.

«Больше двадцати лет в данном доме не было дверей. Зимой в подъезды наметало снега, летом заливало дождём», - пишет на своей личной странице Вконтакте Светлана Белугина.

Помощь при установке дверей оказала Администрация Куньинского района.