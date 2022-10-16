Двери на подъезды установили в одном из домов в Куньинском районе
В Ушицах Куньинского района в двухэтажном доме по адресу улица Советская, 4 установили металлические двери в подъездах, сообщает депутат районного Собрания депутатов Светлана Белугина.
«Больше двадцати лет в данном доме не было дверей. Зимой в подъезды наметало снега, летом заливало дождём», - пишет на своей личной странице Вконтакте Светлана Белугина.
Помощь при установке дверей оказала Администрация Куньинского района.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
16 октября 2022
Один человек погиб, двое госпитализированы в результате лобового столкновения с фурой в Печорском районе