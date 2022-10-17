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Культура

Псковичи стали дипломантами литературного форума «Золотой витязь»

Псковские писатели стали дипломантами Международного литературного форума «Золотой витязь», который состоялся в Москве 15 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Союза писателей России.

В номинации «Поэзия» диплом присудили великолучанке Светлане Размыслович за книгу «Досчитаться до звёзд» (2021), в номинации «История славянских народов» — Геннадию Синицкому за книгу «Храмы земли Невельской» (2021). В номинации «Литературный перевод» награду получила Татьяна Рыжова за книгу «Пушкин в Пскове» (на английском языке, 2021). 

Светлана Размыслович стала дипломантом форума «Золотой витязь» второй раз, в 2021 году она была награждена аналогичным дипломом за книгу стихов «Состояние расстояния». Отдельно дипломом форума награждена Псковская областная универсальная библиотека имени В. Я. Курбатова. Благодарность литературного форума за достижения в области драматургии и многолетний вклад в современную русскую литературу объявлена известному псковскому писателю Ирене Панченко.

Отметим, что это не первые награды, полученные псковскими литераторами на этом литературном форуме. Прозаик Игорь Смолькин (Изборцев) в 2019 году стал обладателем золотого диплома Международного литературного форума «Золотой витязь», а в 2020 году — высшей награды форума — статуэтки «Золотой витязь».

Дипломантами конкурса в разные годы становились поэты Андрей Бениаминов, Андрей Канавщиков, Надежда Камянчук, Валерий Мухин и Людмила Скатова, а также прозаики Анатолий Рахматуллин (Тимофей Рахманин) и Роман Романов.

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