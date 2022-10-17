Победителем Кубка Пскова по баскетболу стала команда «Энигма»

17:04, 17 октября 2022, ПАИ

В Пскове завершился Кубок города по баскетболу среди женских команд. В турнире приняли участие баскетболистки из Пскова, Острова и Локни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

По результатам соревнований третье место заняла команда Пскова «Юность». Второе место завоевала команда девушек из Локни. Обладателем первого места стала команда Пскова «Энигма», которая, как отмечают организаторы, за весь турнир не проиграла ни одного матча.

