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Глава группы «ВИС» рассказал о реализуемых проектах

Одним из крупнейших исполнителей проектов по созданию и частичной эксплуатации дорожных объектов в России выступает группа «ВИС», головную компанию которой возглавляет Дмитрий Витальевич Доев. Руководство холдинга осознает важность синхронизации планов федерального центра по развитию магистральной инфраструктуры с реальной потребностью регионов.

О важнейших проектах холдинга:

В настоящее время одним из самых важных реализуемых проектов холдинга является строящаяся рокада Виноградово — Болтино — Тарасовка, или Мытищинская хорда. Объект призван разгрузить переполненные до предела дороги и соединить Дмитровское шоссе с Ярославским, улучшив транспортную доступность для 850 тыс. жителей Подмосковья.

Что немаловажно, в строительстве магистрали используются материалы российского производства. По словам Дмитрия Доева, несмотря на санкции, работы ведутся строго по графику в соответствии со всеми современными нормативами и стандартами качества. 

Сдать объект планируется в 2024 году. Дмитрий Доев подчеркнул, что Мытищинская хорда является одним из наиболее масштабных транспортных проектов для Московской области.

Дальний Восток

Также холдинг работал над строительством скоростной дороги «Обход Хабаровска». Новая транспортная артерия позволила повысить инвестиционную привлекательность Дальневосточного региона, уверен Доев. Запуск движения в обход краевой столицы состоялся в середине июля 2022 года. Новая магистраль разгрузит дорожную сеть на 18%, существенно улучшив экологическую обстановку города. Также она позволит вывести из столицы региона транзитные потоки и свяжет между собой площадки ТОСЭР «Хабаровск».

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