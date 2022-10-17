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Печорские охотники ликвидировали двух волков, задиравших овец и собак

Волк обыкновенный. Фото: raincarnation40

15 октября члены Печорского общества рыболовов и охотников, председателем которого является Виктор Зыков, выдвинулись в район деревни Давыдов конец. Об этом сообщил корреспондент газеты «Печорская правда».

Целью охотников была помощь местным жителям, неоднократно жаловавшимся на то, что пропадают овцы и собаки. Было предположение, что причиной исчезновения домашних животных стала увеличившаяся численность волков.  Охотники отказались от использования флажков. Но зато в охоте помогли специальные приспособления, которые помогают загнать волка. В основном, эти приспособления издают громкие звуки, что заставляет зверя подниматься с места.

Печорские охотники применили против волков загонный метод, и он принёс результаты. Были добыты два зверя: матёрая волчица и волк возрастом более одного года.

Охота проводилась с соблюдением всех правил безопасности и этики, сообщает районное издание. От местных жителей охотники услышали слова искренней благодарности за помощь в защите домашних животных. Отметим, что волк за год съедает примерно 500 килограммов мяса. И не всегда это мясо диких зверей. От большой численности волков страдают и бобры, и домашние животные.

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