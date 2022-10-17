«Разговор о важном» в колледже искусств был посвящён проблемам безопасности и здорового образа жизни
17 октября «Разговор о важном» в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова прошёл под девизом «Безопасность». Об этом ПАИ сообщили в учебном заведении.
На классном часу, который стал еженедельной традицией образовательного учреждения, со студентами и преподавателями колледжа были проведены беседы представителем ГИБДД города Пскова Юлией Фёдоровой и специалистом-экспертом отдела межведомственного взаимодействия УКОН УМВД России по Псковской области Евгенией Пушкарёвой.
В ходе беседы специалистами были рассмотрены проблемы безопасности жизни человека с точки зрения закона, вопросы юридической ответственности молодёжи за свои поступки.
Молодые люди серьёзно относятся к обсуждению этих жизненно важных тем. Творческие коллективы колледжа искусств создали несколько программ для молодёжи и подростков, которые должны противопоставить здоровый образ жизни вредным привычкам. Этой же тематике посвящён ряд передвижных выставок плаката.
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«Разговор о важном» в колледже искусств был посвящён проблемам безопасности и здорового образа жизни