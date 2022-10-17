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Детская музыкальная школа № 5 в Пскове получила новые инструменты

Новый саксофон. Фото: Telegram

Новые инструменты получила детская музыкальная школа № 5 города Пскова, сообщил Telegram-канал главы администрации города Бориса Елкина. Это два набора деревянных и медных духовых инструментов: флейты, кларнеты, саксофоны-альты, гобои, фагот, трубы, тенора, валторны, тромбоны, туба и баритон. Всего 22 штуки.

Детская музыкальная школа № 5 – единственная в Псковской области специализированная духовая школа. В ней занимаются 150 детей. Для преподавателей и учащихся – это бесценный подарок. Теперь занятия музыкой, участие в различных конкурсах и выступления оркестра на городских праздниках зазвучат по-новому и станут еще более зрелищными.

«Благодарю Правительство Псковской области, главу региона Михаила Ведерникова и Минпромторг России за внимание к дополнительному образованию в Пскове и вклад в его развитие», – написал Борис Елкин.

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