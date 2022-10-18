Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на пост главы Пскова

17:44, 18 октября 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова первым подал документы на участие в конкурсе на должность главы города. Это произошло сегодня, 18 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города.

Ранее сообщалось, что конкурсная комиссия состоит из шести человек. От городской Думы в ее состав были назначены депутаты Наталья Мельникова, Михаил Иванов и Галина Неваленная. Троих членов комиссии - врио руководителя аппарата правительства Псковской области - начальника правового управления Наталью Волкову, начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елену Тимашову и начальника управления государственной службы и наград правительства региона Александра Кабанова - назначил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Председателем конкурсной комиссии была избрана Наталья Мельникова, секретарем - Михаил Иванов.

Конкурс пройдет в два этапа 28 октября в зале заседаний Псковской городской Думы. Документы от граждан принимаются там же с 8 по 22 октября по рабочим дням с 16:00 до 18:00.

Напомним, 27 мая депутаты Псковской городской Думы провели очередную, 66-ю сессию, на которой одобрили поправки в Устав Пскова. Согласно внесённым изменениям, глава городского округа, являющегося административным центром, будет избираться представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавлять местную администрацию.