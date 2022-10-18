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Общество

Свыше 150 тыс доз вакцины от гриппа поступило в Псковскую область

Вера Емельянова призвала глав районов активизировать вакцинацию. Фото: Правительство Псковской области

В Правительстве Псковской области  прошло заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. На нём обсудили мероприятия по профилактике гриппа, ОРВИ и пневмококковой инфекции в эпидемическом сезоне 2022 – 2023 годов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Правительства.

Вера Емельянова обратила внимание, что период благоприятен и для проведения вакцинации детей – еще неделя до школьных каникул, во время которых у ребят сформируется коллективный иммунитет. «Грипп не менее опасное заболевание, чем коронавирус. Требуется незамедлительная реализация комплекса совместных мер по обеспечению безопасности населения на предстоящий эпидемический сезон, в том числе работа выездных бригад в организации и на предприятия», – подчеркнула первый вице-губернатор.

В текущем эпидсезоне в Псковской области вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежит не менее 60% от численности населения или более 373 тыс. человек, из которых 72 тыс. – дети.

Для проведения иммунизации в Псковскую область уже поступило свыше 150 тыс. доз вакцины. В настоящее время охват привитого населения региона составляет 16,7%, привито более 102 тыс. человек. План вакцинации выполнен на 27,4%.

Наиболее высокие показатели вакцинации взрослых граждан отмечены в Палкинском, Усвятском, Себежском и Пыталовском районах. Иммунизация же в Островском, Опочецком и Бежаницком районах, а также в Пскове и Великих Луках ведется не так активно. Вера Емельянова призвала глав районов, где показатели вакцинации неудовлетворительные, персонально подключиться к работе и на муниципальных оперативных штабах разобраться с ситуацией.

В рамках заседания первый заместитель губернатора также обозначила важность продолжения работы по вакцинации населения региона от коронавирусной инфекции и призвала руководство муниципалитетов учесть, что в районах имеется новая назальная вакцина против COVID.

По обоим направлениям вакцинации в муниципалитетах будет проведена дополнительная информационная кампания.

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