В Невельский район за последние годы было привлечено 500 млн рублей
В Невельский район было привлечено за последние годы порядка 500 млн рублей. Это отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с активом, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.
«У вас хорошая профессиональная команда, замечательный район, поэтому все точки роста нужно правильно использовать. Более динамичными темпами развиваться и использовать все возможности на региональном и федеральном уровне», - отметил Михаил Ведерников.
Отдельно глава региона похвалил отремонтированную детскую школу искусств.
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В Невельский район за последние годы было привлечено 500 млн рублей
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