В Невельский район за последние годы было привлечено 500 млн рублей

19:45, 18 октября 2022, ПАИ

В Невельский район было привлечено за последние годы порядка 500 млн рублей. Это отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с активом, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

«У вас хорошая профессиональная команда, замечательный район, поэтому все точки роста нужно правильно использовать. Более динамичными темпами развиваться и использовать все возможности на региональном и федеральном уровне», - отметил Михаил Ведерников.

Отдельно глава региона похвалил отремонтированную детскую школу искусств.