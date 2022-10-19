Последний житель деревни умер, остались собака и кошки

23:54, 18 октября 2022, ПАИ

В одной из деревень Пыталовского района умер последний житель .Об этом в паблике «Подслушано Пыталово» рассказала сердобольная подписчица Светлана Дмитриева. В опустевшей деревне осталась собака и кошки .

«Собаку сегодня забрали в приют в Остров. Может кто- нибудь взять кошек на передержку, хоть в баню или сарай? .Если дорогу завалит снегом, туда не проедешь. Да и расстояние - больше 20 км от Вышгородка», - обеспокоена Светлана Дмитриева.

Судя по опубликованному фото, передержка нужна трём кошачьим: двум чёрно-белым и одному рыжему.