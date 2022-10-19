Эксперт рассказал, как доехать до заправки с пустым бензобаком

07:51, 19 октября 2022, ПАИ

Оптимальным для водителя и автомобиля, является заезд на заправку сразу после того, как на приборной доске появился знак о том, что бензин заканчивается. Зачастую этот сигнал появляется, когда в топливном баке остается еще 5-6 литров бензина, на которых можно протянуть 50-80 километров. Как дотянуть на этом запасе до ближайшей АЗС, рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Илья Иванский.

«Прежде всего, водителю надо выбрать оптимальный маршрут до заправки без крутых подъемов, лишних светофоров и остановок. А вот снижение скорости и дальнейший разгон, заглушение и последующий запуск мотора приведут к сжиганию топлива», - отметил он.

При малом количестве топлива в баке использовать педаль газа надо только при необходимости. То есть, спускаясь с горки, дополнительную скорость развивать не стоит, считает специалист. Также не стоит использовать нейтральную передачу, так как «торможение двигателем тоже требует значительного расхода бензина».

Илья Иванский советует отключить всю сопутствующую электронику: аудиосистему, кондиционер, зарядные устройства для гаджетов.

Также имеет смысл закрыть все стекла, так как открытые окна увеличивают сопротивление воздуха, а значит, и расход бензина.

Вместе с тем, все эти способы пригодятся для крайних случаев — ездить с практически опустошенным топливным баком «категорически не рекомендуется».

«Это может стать причиной раннего износа топливной системы, в особенности, фильтров и бензонасоса, которым приходится работать на пределе мощности. Также некорректная работа мотора может привести к его поломкам и дорогостоящему ремонту», — предупреждает эксперт.