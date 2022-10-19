Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперт рассказал, как доехать до заправки с пустым бензобаком

Оптимальным для водителя и автомобиля, является заезд на заправку сразу после того, как на приборной доске появился знак о том, что бензин заканчивается. Зачастую этот сигнал появляется, когда в топливном баке остается еще 5-6 литров бензина, на которых можно протянуть 50-80 километров. Как дотянуть на этом запасе до ближайшей АЗС, рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Илья Иванский.

«Прежде всего, водителю надо выбрать оптимальный маршрут до заправки без крутых подъемов, лишних светофоров и остановок. А вот снижение скорости и дальнейший разгон, заглушение и последующий запуск мотора приведут к сжиганию топлива», - отметил он.

При малом количестве топлива в баке использовать педаль газа надо только при необходимости. То есть, спускаясь с горки, дополнительную скорость развивать не стоит, считает специалист. Также не стоит использовать нейтральную передачу, так как «торможение двигателем тоже требует значительного расхода бензина».

Илья Иванский советует отключить всю сопутствующую электронику: аудиосистему, кондиционер, зарядные устройства для гаджетов.

Также имеет смысл закрыть все стекла, так как открытые окна увеличивают сопротивление воздуха, а значит, и расход бензина.

Вместе с тем, все эти способы пригодятся для крайних случаев — ездить с практически опустошенным топливным баком «категорически не рекомендуется».

«Это может стать причиной раннего износа топливной системы, в особенности, фильтров и бензонасоса, которым приходится работать на пределе мощности. Также некорректная работа мотора может привести к его поломкам и дорогостоящему ремонту», — предупреждает эксперт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

19 октября 2022

Сильные дожди ожидаются сегодня в Псковской области
19 октября 2022

Спрос на жгуты в России вырос в 13 раз
19 октября 2022

Эксперт рассказал, как доехать до заправки с пустым бензобаком
19 октября 2022

Михаил Ведерников поздравил преподавателей и студентов с юбилеем ПсковГУ
18 октября 2022

Последний житель деревни умер, остались собака и кошки
18 октября 2022

Население Херсонской области перемещают на левый берег Днепра
18 октября 2022

Студенты ПсковГУ провели медиаэкспедицию «Наследие земли народа сето»
18 октября 2022

Дополнительные поезда из Великих Лук в Санкт-Петербург пустят на ноябрьские праздники

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...