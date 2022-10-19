100 часов обязательных работ получил пскович за езду без прав

10:47, 19 октября 2022, ПАИ

За вождение автомобиля без водительского удостоверения псковичу назначили административное наказание в виде 100 часов обязательных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Установлено, что сумма задолженности мужчины по различным пунктам составила около 1,5 млн рублей. Судебные приставы применяли к должнику различные меры принудительного исполнения, включая лишение права управления транспортными средствами, до исполнения соответствующих требований.

Однако мужчина продолжил использовать автомобиль в личных целях, в результате чего его привлекли к ответственности по статье 17.17 КоАП РФ. Суд признал псковича виновным в нарушении временного ограничения на пользование специальным правом и вынес решение привлечь его к 100 часам обязательных работ, которые мужчина уже отработал на предприятии города.