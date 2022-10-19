Названы требования к кандидатам на пост главы Пскова

15:11, 19 октября 2022, ПАИ

Требования к кандидатам на пост главы города Пскова назвал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. О порядке проведения конкурса он рассказал корреспонденту Псковского агентства информации.

«Это наличие определённого высшего образования. Как правило, это наличие практического опыта либо муниципальной работы, либо работы на той должности, на которой находится кандидат, не менее трёх лет. Это документы, подтверждающие в том числе и наличие доходов наших кандидатов», - перечислил он.

Александр Гончаренко также отметил, что задачей комиссии на первом этапе работы будет приём документов, а на втором — собеседование. По его словам, комиссия работает системно, как ей предписано руководящими документами.

После этого документы представят на очередном заседании ПГД, которая примет решение о том, кому доверить данный участок работы.

Конкурс пройдет в два этапа 28 октября в зале заседаний Псковской городской Думы. Документы от граждан принимаются там же с 8 по 22 октября по рабочим дням с 16:00 до 18:00, в кабинете № 4.

Конкурсная комиссия состоит из шести человек. От городской Думы в ее состав были назначены депутаты Наталья Мельникова, Михаил Иванов и Галина Неваленная. Троих членов комиссии - врио руководителя аппарата правительства Псковской области - начальника правового управления Наталью Волкову, начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елену Тимашову и начальника управления государственной службы и наград правительства региона Александра Кабанова - назначил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Председателем конкурсной комиссии избрана Наталья Мельникова, секретарем стал Михаил Иванов.

Ранее сообщалось, что глава администрации Пскова Борис Елкин первым подал документы для участия в конкурсе.

Напомним, 27 мая депутаты Псковской городской Думы провели очередную, 66-ю сессию, на которой одобрили поправки в Устав Пскова. Согласно внесённым изменениям, глава городского округа, являющегося административным центром, будет избираться представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавлять местную администрацию.