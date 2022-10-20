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Общество

В Минтруда объяснили, кому положено универсальное пособие

На актуальные вопросы об универсальном пособии ответили в Минтруда. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

До декрета я работала. Продолжу ли я получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет? 

Да. Правила не изменятся. Такое пособие продолжит назначаться до достижения ребенком возраста 1,5 лет в размере 40% от среднего заработка за предыдущие 2 года (в 2022 году — не более 31 282 руб., в 2023 году — не более 33 281 руб.)

В универсальное пособие будет объединено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей.

Я не работала, смогу ли я получить помощь на ребенка до 1,5 лет?

Да. Вы сможете получать:
- если ребенок родился до 31 декабря 2022 года, то можно получать пособие для неработающих родителей до достижения 1,5 лет ребенком,
- если среднедушевой доход семьи ниже 1 регионального ПМ, то можно будет оформить универсальное пособие,
- если среднедушевой доход семьи ниже 2 ПМ в регионе, то можно обратиться за выплатой из материнского капитала,
- если вам назначили универсальное пособие, и при этом среднедушевой доход семьи остается ниже 2 ПМ, то вы можете обратиться за выплатой из материнского капитала — то есть получать две выплаты одновременно.

Могут ли работающие родители, которые уже получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, оформить универсальное пособие?

Да. Если среднедушевой доход семьи ниже 1 регионального ПМ и семья пройдет критерии комплексной оценки нуждаемости, то универсальное пособие будет назначено.

Сохранится ли единовременное пособие при рождении ребенка в 2023 году?

Да, единовременное пособие при рождении ребенка сохраняется. Оно составляет 20 472 руб. в 2022 году, в 2023 году — 23 011 руб. Получать единовременное пособие при рождении ребенка продолжат все семьи независимо от доходов. Комплексная оценка нуждаемости при назначении не будет применяется.

Я получаю пособие на первого ребенка до 3 лет, в мае 2023 года ребёнку исполнится 2 года. Можно ли будет снова оформить пособие по старым правилам?

Да. Если семье уже назначено пособие на ребенка до 3 лет, то после 1 января 2023 года можно будет выбрать – получать пособие по прежним правилам или перейти на универсальное пособие. По старым правилам получать пособие можно до достижения ребенком 3 лет. 

Напомним, что заявление на оформление универсального пособия можно будет подать с 1 января 2023 года.

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