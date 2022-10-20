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Общество

При продаже недвижимости в России предлагают требовать согласие супругов

Обязать предоставлять согласие второго супруга на совершение сделки с объектом недвижимости предложил Росреестр. Об этом заявил начальник управления нормативно-правового регулирования в сферах регистрации недвижимости, геодезии и картографии ведомства Эдуард Галишин.

«В большинстве случаев ЕГРН отражает сведения собственности только одного из супругов. На наш взгляд, какие возможны решения проблемы. Первое – это обязать предоставлять согласие во всех случаях, согласие второго супруга на совершение сделки с объектом недвижимости», — сказал он на совещании.

По его словам, в этом случае необходимо рассмотреть вопрос о технической возможности получения сведений о наличии заключенного брака у гражданина или брачного договора. Кроме того, Галишин предложил ввести возможность приостановления регистрации прав, если не было предоставлено необходимое согласие или брачный договор. Однако такой вариант может привести к увеличению приостановлений прав, что вызовет социальное недовольство, пишет «Интерфакс».

Сенатор РФ Николай Владимиров поддержал первую инициативу и предложил создать межведомственную комиссию или рабочую группу для подготовки нового законопроекта. Также он уточнил, что необходимо обсудить период действия согласия.

Отмечается, что вопрос государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, которое является совместной собственностью супругов, подняли для защиты прав граждан, а также уменьшения мошенничества в этой сфере.

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