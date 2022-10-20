В российских школах приостановили подключение к Wi-Fi

17:53, 20 октября 2022, ПАИ

Подключение школ к Wi-Fi вынужденно приостанавливает Минцифры РФ. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев.

«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем, - это Wi-Fi в школах», - сказал Шадаев во время заседания комитета Госдумы по бюджетной политике. Он добавил, что сейчас уже девять тысяч школ полноценно подключены к Wi-Fi.

«Мы договорились с Кравцовым [министр просвещения Сергей Кравцов. - ПАИ], что посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что в конце августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что использовать мобильные телефоны на уроках с нового учебного года будет нельзя. Он также отметил, что в случае чрезвычайной ситуации, если надо будет позвонить родителям, следует обратиться к учителю.