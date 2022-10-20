Пять тысяч рублей заплатит владелец цирка за издевательства над животными в Пскове

17:36, 20 октября 2022, ПАИ

В Пскове по материалам проверки Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора суд привлек к административной ответственности цирк «Арена Макао», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В июле на основании требования прокуратуры Псковской области состоялась внеплановая проверка в отношении шапито «Арена Макао», находящегося на гастролях в Пскове. Инспекторы обнаружили более 20 нарушений: на корма для животных отсутствовали сертификаты или декларации о соответствии; лошадям, зебре, пони, ослам, медведям не был обеспечен постоянный доступ к свежей питьевой воде; медведи и тигры содержались в клетке, а напольным покрытием служил асфальт парковки торгового центра. Полы и стены для содержания других животных были проницаемы для воды. Размеры вольера для тигра, стойл для 5 верблюдов, 2 ослов, лошади, зебры не соответствовали установленным требованиям. Также транспортировочные клетки, расположенные в автомобильных фургонах, не обеспечивали безопасную перевозку животных, на них также отсутствовала маркировка «дикие животные» («живые животные»).

Территория цирка не была полностью огорожена от парковки торгового центра, присутствовали участки с возможностью доступа для посторонних лиц, что является нарушением безопасности содержания животных цирка. Выявлены и другие нарушения, касающиеся наблюдения за состоянием здоровья животных, уборки, питания, условий их содержания.

Кроме того, предприниматель при проведении гастрольной деятельности на территории Псковской области должен был уведомить о своих планах Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора в срок не менее чем за 10 дней до начала осуществления деятельности. Однако в адрес управления такое уведомление не поступало, таким образом, были нарушены лицензионные требования.

По результатам проверки в отношение юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ, а материалы дела направлены в суд. В октябре Арбитражный суд Псковской области, изучив материалы дела, постановил привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности с назначением штрафа в размере 5 000 рублей.