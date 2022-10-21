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Общество

Опубликован перечень льгот для ветеранов боевых действий после СВО

На вопрос о том, какие социальные гарантии предусмотрены для мобилизованных, которые получили статус ветерана боевых действий, ответили эксперты. Информация размещена в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

Военнослужащим, которые были призваны по мобилизации, после получения статуса ветерана боевых действий полагаются следующие льготы:

— Льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством.

— Обеспечение за счёт средств федерального бюджета жильём ветеранов боевых действий, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, если они встали на учёт до первого января 2005 года. Ветераны боевых действий, которые встали на учёт после первого января 2005 года, будут обеспечены жильём в соответствии с жилищным законодательством РФ.

— Компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 %:

• платы за наём и (или) платы за содержание жилого помещения. Она включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади);


• взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 %.

— Первоочередная установка квартирного телефона.

— Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков.

— После выхода на пенсию сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные граждане были прикреплены во время работы.

— Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями.

— Использование ежегодного отпуска в удобное для них время, а также предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году.

— Преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта.

— Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счёт средств работодателя.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили давать жильё мобилизованным без очереди.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.

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