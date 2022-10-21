Псковичи стали победителями конкурса проектов от Росмолодежи

16:18, 21 октября 2022, ПАИ

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) опубликовало итоги второго сезона заочного всероссийского конкурса молодежных проектов. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города Пскова.

По итогам конкурса молодые люди из 76 субъектов России получат гранты на общую сумму 248 миллионов 475 тысяч рублей для реализации 466 проектов.

Среди победителей оказались пять участников конкурса из Псковской области: Максим Барканов в номинации #расскажиоглавном с проектом «Физкультурно-спортивный медиацентр», Марина Белова в номинации #будьздоров с проектом «Путешествуй с нами», Александр Белов в номинации #будьздоров с проектом «PRO Активное Лето», Ирина Сергеева в номинации #помни с образовательно-просветительским проектом «Мы помним!», Елизавета Хмельницкая в номинации #развивай_среду с образовательным проектом «Диалог».