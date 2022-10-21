Современные контейнеры установил «Экопром» в Псковском районе
К замене контейнеров приступили в Ершовской волости. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».
В Псковском районе филиал ООО «Экопром» выставил шесть пластиковых евроконтейнеров. По одному контейнеру поставили на улицах Осетинской, 3 и 23, а также по два на Осетинской, 12 и Механизаторов, 8.
За эту неделю «Экопром» заменил 15 контейнеров, при этом ещё 13 населённых пунктов оснастят современными контейнерами для качественного оказания услуги по обращению с ТКО.
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