Жители Самолвовской волости противостоят диким кабанам и просят о помощи

19:42, 21 октября 2022, ПАИ

​

Стада диких кабанов атакуют деревенские поля и огороды жителей Самолвовской волости в Гдове. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

Если жители деревень огораживали свои картофельные поля сеткой, а огороды — заборами, то теперь непрошеные гости ломают все препятствия на своём пути и атакуют хозяйства, вспахивают поля и портят дороги.

«Спасите от кабанов нас в деревне Путьково. Каждую ночь разрывают огород, приходят большим стадом. У нас Ремдовский заказник рядом, может, они помогут. Ведь животные скоро в дом зайдут, никакие заборы не выдерживают», — рассказал житель деревни Путьково Сергей Шаварин.

Районная газета обратилась в национальный парк и получила ответ.

«В настоящий момент в рамках государственного задания на текущий год на территории заказника проводится подкормка животных, в том числе кабанов, на восьми площадках с целью смещения границ населённых пунктов», — говорится в сообщении.

И. о. директора национального парка «Себежский» отметил, что плотность размещения кабанов по результатам учёта существенно ниже оптимальной. В ведомстве выразили надежду, что биотехнические мероприятия решат проблемы сельчан.