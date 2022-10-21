Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Самолвовской волости противостоят диким кабанам и просят о помощи

Дикий кабан способен нанести вред урожаю и человеку. Фото: travelask

Стада диких кабанов атакуют деревенские поля и огороды жителей Самолвовской волости в Гдове. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

Если жители деревень огораживали свои картофельные поля сеткой, а огороды — заборами, то теперь непрошеные гости ломают все препятствия на своём пути и атакуют хозяйства, вспахивают поля и портят дороги. 

«Спасите от кабанов нас в деревне Путьково. Каждую ночь разрывают огород, приходят большим стадом. У нас Ремдовский заказник рядом, может, они помогут. Ведь животные скоро в дом зайдут, никакие заборы не выдерживают», — рассказал житель деревни Путьково Сергей Шаварин. 

Районная газета обратилась в национальный парк и получила ответ. 

«В настоящий момент в рамках государственного задания на текущий год на территории заказника проводится подкормка животных, в том числе кабанов, на восьми площадках с целью смещения границ населённых пунктов», — говорится в сообщении.

И. о. директора национального парка «Себежский» отметил, что плотность размещения кабанов по результатам учёта существенно ниже оптимальной. В ведомстве выразили надежду, что биотехнические мероприятия решат проблемы сельчан.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 октября 2022

Михаил Ведерников посетил Музей оккупации Псковской области
21 октября 2022

Жители Самолвовской волости противостоят диким кабанам и просят о помощи
21 октября 2022

Дорожные работы пройдут на Ольгинском мосту в Пскове с 24 по 28 октября
21 октября 2022

Бренд Lamel уберут из псковских магазинов косметики из-за поддержки теракта на Крымском мосту
21 октября 2022

85-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир
21 октября 2022

Современные контейнеры установил «Экопром» в Псковском районе
21 октября 2022

Псковичи представили бизнес-проект в рамках демодня молодежных акселераторов Сбера
21 октября 2022

Михаил Ведерников призвал разобраться в предоставлении отсрочки сотрудникам предприятий

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...