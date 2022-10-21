Аналитик больших данных: что за профессия и где пройти обучение

19:01, 21 октября 2022, ПАИ

Аналитик больших данных — одна из современных и наиболее востребованных профессий. Он является тем специалистом, который работает с большими массивами данных. В англоязычной среде наименование данной профессии звучит как «Big Data Analyst». Сегодня вместе с экспертами курса «Big Data с нуля» образовательной платформы Нетологии, где можно получить данную профессию, мы рассмотрим ее основные особенности и аспекты.

Особенности профессии

Человек, получивший образование в данной области, может работать со структурированной или неструктурированной информацией, определять в ней различные тенденции в соответствии с установленными критериями. В процессе работы с данными аналитик определяет важные сведения, которые в дальнейшем применяются в бизнесе и играют важную роль в принятии наиболее оптимальных решений на управленческом уровне.

Анализ Big Data используется в различных областях бизнеса. К примеру, в банковской организации это может быть информация относительно осуществляемых финансовых транзакций; в розничной сети — данные относительно покупок за определенный промежуток времени или посещаемости магазинов.

В обязанности аналитика больших данных могут входить следующие функции:

Работа над сбором информации.

Выявление закономерностей и определенных тенденций в массивах данных.

Прогнозирование развития бизнес-процессов, формирование мер по оптимизации.

Сортировка и подготовка информации с целью дальнейшего проведения аналитики.

Работа над формированием новых решений, внедряемых в бизнесе.

Аналитик больших данных также часто взаимодействует с IT-отделом в процессе описания и обработки корпоративных данных. Специалист данного профиля, таким образом, активно участвует в процессе улучшения и цифровизации различных бизнес-процессов.

Почему данная профессия является очень востребованной?

Вакансия «Аналитик больших данных» в настоящее время есть во многих крупных предприятиях. Это могут быть банки, крупные компании, интернет-сервисы или сервисы мобильной разработки. Аналитик Big Data* востребован везде, где есть большие неструктурированные данные и где требуется их систематическая обработка. Поскольку в современных условиях последнее применимо практически к любой большой компании, потребность в специалистах данного профиля возрастает буквально в геометрической прогрессии.

Кому подойдет эта профессия

Профессию будет легко освоить тем людям, которые умеют и любят работать с данными. Также человек, который хотел бы получить данную профессию, должен обладать аналитическим складом ума. Это профессиональное направление требует от специалиста умения логически мыслить, формировать выводы, генерировать гипотезы. Аналитик больших данных должен уметь эффективно противостоять когнитивным искажениям.

Не будут лишними для данного специалиста и хорошая математическая подготовка вкупе с основательными знаниями методов статистической обработки. В данных областях аналитик должен обладать как минимум базовым пониманием.

Возможности трудоустройства

Специалисты Big Data востребованы в различных областях. Например, в таких сферах, как финансы, промышленность, маркетинг, медицина и другие. Многие организации лояльно относятся и к новичкам, будучи готовыми обучать нового сотрудника. Поэтому часто кандидату достаточно продемонстрировать свою заинтересованность в освоении новых знаний.

Уровень заработной платы

Специалисты данного профиля могут рассчитывать на высокооплачиваемую работу. Заработная плата у профессионала с опытом до трех лет может достигать 100-120 тыс. рублей. Оплата труда у более опытных специалистов составляет 180-200 тыс. рублей и выше.

Где обучиться профессии

Сегодня возможность получить образование по данному профессиональному направлению предлагают немало обучающих организаций и интернет-платформ. Однако при выборе курсов важна заблаговременная оценка особенностей обучения и преимуществ той площадки, которая предоставляет образовательные услуги. Стать аналитиком больших данных можно, пройдя специализированный курс от Нетологии. В качестве преподавателей курса выступают практикующие разработчики современных ведущих компаний. Процесс обучения осуществляется на основе государственной лицензии, поэтому каждый студент по завершении курса получает документ государственного образца. Кроме того, выпускники имеют и широкие возможности быстро получить работу своей мечты. Для них действует бесплатная программа трудоустройства, действующая в рамках работы Центра развития карьеры Нетологии.

В том случае, если по каким-либо причинам обучающая программа не подошла слушателю, он имеет возможность вернуть деньги в любое время. Полностью вернуть сумму за обучение можно в течение первых 3-х занятий. С 4-й лекции слушатели могут вернуть стоимость оставшихся занятий. Кроме того, при желании студент всегда может осуществить перевод на другой обучающий курс.

*Big data(биг дата) - англ. «большие данные»