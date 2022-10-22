Водителям напомнили о сроках смены летней резины

09:44, 22 октября 2022, ПАИ

Автовладельцы переходят на зимнюю резину накануне наступления первых заморозков либо в условиях, когда средняя температура воздуха сохраняется ниже 5 градусов. Это стандартные рекомендации для всех. Нет отдельных категорий автомобилей, для которых требуется соблюдать особенный регламент и совершать более ранний переход на зимние шины. Об этом рассказал директор по сервису одного из подразделений АГ «Авилон» Павел Константинов.

В начале октября смена шин владельцами на зимние, как правило, носит единичный характер. А вот в середине осени с наступлением заморозков и устойчивых пониженных температур количество желающих переобуться возрастает.

При смене резины специалист крайне не рекомендует приобретать подержанные шины, пишет агентство «Прайм».

«Важно понимать, что колёса — это единственная деталь, соединяющая автомобиль с дорожным полотном. Экономия и пренебрежение качеством как в процессе шиномонтажа, так и при выборе самих шин могут привести к непредсказуемым последствиям. Здоровье стоит гораздо дороже», — предупредил специалист.