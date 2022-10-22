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Политика

Два человека погибли при обстреле ВСУ белгородского города Шебекино

Фото: РИА Новости. Кирилл Каллиников

Два человека погибли в городе Шебекино Белгородской области при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков

Он также сообщил, что «в Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии».

«На устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов», - отметил Гладков.

В свою очередь, в Следственном комитете России уточнили, что среди погибших есть несовершеннолетний. «Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», - подчеркивается в сообщении.

Глава администрации городского округа Шебекино Владимир Жданов также сообщил, что в городе могут быть перебои в водоснабжении. «Въезд и выезд в город открыты», - написал Жданов в Telegram-канале, передаёт «Интерфакс».

Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до 14 человек.

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