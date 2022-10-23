Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

16:48, 23 октября 2022, ПАИ

Еще 37 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии подтверждено 124 886 случаев заражения COVID-19, выздоровело 122 495 человек. За минувшие сутки вылечились от коронавируса 100 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончался еще один человек, всего Псковской области с начала пандемии умер 1 932 человека.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков - 40813/21

Великие Луки - 18173/0

Бежаницкий район - 1600/0

Великолукский район - 2843/0

Гдовский район - 2236/0

Дедовичский район - 3076/1

Дновский район - 1017/0

Красногородский район - 1125/0

Куньинский район - 1060/0

Локнянский район - 1205/0

Невельский район - 5622/2

Новоржевский район - 1343/2

Новосокольнический район - 3299/2

Опочецкий район - 3825/0

Островский район - 6081/0

Палкинский район - 1261/0

Печорский район - 2953/1

Плюсский район - 1962/0

Порховский район - 4539/3

Псковский район - 9688/3

Пустошкинский район - 1574/0

Пушкиногорский район - 1785/1

Пыталовский район - 1921/0

Себежский район - 2985/0

Струго-Красненский район - 2109/1

Усвятский район - 745/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46