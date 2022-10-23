Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области
Еще 37 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии подтверждено 124 886 случаев заражения COVID-19, выздоровело 122 495 человек. За минувшие сутки вылечились от коронавируса 100 человек.
От осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончался еще один человек, всего Псковской области с начала пандемии умер 1 932 человека.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
Псков - 40813/21
Великие Луки - 18173/0
Бежаницкий район - 1600/0
Великолукский район - 2843/0
Гдовский район - 2236/0
Дедовичский район - 3076/1
Дновский район - 1017/0
Красногородский район - 1125/0
Куньинский район - 1060/0
Локнянский район - 1205/0
Невельский район - 5622/2
Новоржевский район - 1343/2
Новосокольнический район - 3299/2
Опочецкий район - 3825/0
Островский район - 6081/0
Палкинский район - 1261/0
Печорский район - 2953/1
Плюсский район - 1962/0
Порховский район - 4539/3
Псковский район - 9688/3
Пустошкинский район - 1574/0
Пушкиногорский район - 1785/1
Пыталовский район - 1921/0
Себежский район - 2985/0
Струго-Красненский район - 2109/1
Усвятский район - 745/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46