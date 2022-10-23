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Спорт

Псковичи завоевали медали на Всероссийском спортивном фестивале в Сочи

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Две серебряных и одну бронзовую награду завоевала команда Псковской области на Всероссийском физкультурно-спортивный фестиваль для людей с инвалидностью «Cочи – 2022», который проводился с 16 по 22 октября Всероссийским обществом инвалидов. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Участниками фестиваля стали 360 спортсменов с инвалидностью из 52 регионов России. Команду Псковской области представили спортсмены из Великих Лук, Дно и Пскова.

Александр Трофимов завоевал серебряную медаль, а Оксана Рудакова стала третьей в дисциплине настольный теннис. Эдуард Барканов занял второе место в соревнованиях по легкой атлетике.

«Отмечу, что спортсмен из Великих Лук – Даниил Дубков – выступал на соревнованиях такого уровня впервые, но заработал значимые очки в шахматах и пулевой стрельбе. Псковская область гордится нашими спортсменами! Будем и дальше оказывать всестороннюю поддержку в развитии адаптивного спорта в нашем регионе», - отметил Михаил Ведерников.

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