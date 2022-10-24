Авторы проектов в сфере туризма получили премию правительства России

11:01, 24 октября 2022, ПАИ

Авторы десяти проектов в сфере туризма получили правительственную премию в области туризма за 2022 год. Вручил премии вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«На соискание правительственной премии в области туризма в этом году было представлено около 130 заявок со всей России. Отмечу, что это в два раза больше, чем годом ранее. Все проекты нацелены на создание востребованного туристического продукта для разных категорий граждан. По итогам экспертной работы были определены десять лучших заявок от авторских коллективов. В них удачно сочетаются новаторство и экономическая целесообразность», - рассказал Дмитрий Чернышенко.

Среди победителей проекты по развитию исторического и гастрономического туризма, туризма для людей с ограниченными возможностями, а также проекты с акцентом на новых интерактивных форматах для детских и семейных путешествий.

Отметим, что авторы и коллективы проектов-победителей получают один миллион рублей на дальнейшее развитие.

«Лауреаты премии задают высокую планку и определяют ключевые тренды внутреннего туризма. Правительство будет и впредь поддерживать такие инициативы», - подчеркнул вице-премьер.