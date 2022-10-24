Новый срок грозит двум великолучанам за кражу автомобильных дисков

11:08, 24 октября 2022, ПАИ

Диски от автомобиля Mercedes-Benz похитили ранее судимые братья из Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в деревне Максимово Великолукского района из сарая у дома пропали четыре колесных диска. Причиненный ущерб, по предварительным данным, составил 20 тысяч рублей.

Похищенное обнаружено и изъято. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В ходе следствия устанавливается причастность братьев к совершению и других подобного рода преступлений.