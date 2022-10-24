Водитель автомобиля погиб в ДТП в Великолукском районе
ДТП со смертельным исходом произошло на 1-м км дороги за деревней Полибино в Великолукском районе. 57-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель погиб.
Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали тело погибшего и передали следственно-оперативной группе.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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