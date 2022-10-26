Открытие антинаркотического форума прошло в Печорах

19:34, 24 октября 2022, ПАИ

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24 октября в городе Печоры открылся VIII Молодёжный форум волонтёрского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60». Об этом ПАИ рассказал корреспондент газеты «Печорская правда».

В церемонии открытия принимали участие уполномоченная по правам ребёнка Наталья Соколова, и. о. руководителя управления молодёжных проектов правительства Псковской области Кристина Лунёва и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Игорь Сподынюк.

Каждая команда из районов Псковской области представила презентацию, в которой рассказала о том, чем занимается. Молодые люди приехали на форум, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни и обмениваться практикой этой работы.

Подобный антинаркотический форум проводится в восьмой раз. Базой для него стал паломнический центр Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.