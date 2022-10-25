Ещё более 80 псковичей вылечились от коронавируса

13:01, 25 октября 2022, ПАИ

Еще 39 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 124 960. Об этом сообщает официальный телеграм-канал.

За весь период пандемии выздоровели 122 648 человек (за сутки - 83), умерли 1933 пациента.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40853/16

Великие Луки – 18181/4

Бежаницкий район – 1600/0

Великолукский район – 2843/0

Гдовский район – 2236/0

Дедовичский район – 3076/0

Дновский район – 1017/0

Красногородский район – 1127/2

Куньинский район – 1062/2

Локнянский район – 1206/0

Невельский район – 5625/3

Новоржевский район – 1343/0

Новосокольнический район – 3300/1

Опочецкий район – 3825/0

Островский район – 6081/0

Палкинский район – 1261/0

Печорский район – 2956/2

Плюсский район – 1964/1

Порховский район – 4541/1

Псковский район – 9690/1

Пустошкинский район – 1574/0

Пушкиногорский район –1789/2

Пыталовский район – 1921/0

Себежский район – 2986/1

Струго-Красненский район – 2112/3

Усвятский район – 745/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.