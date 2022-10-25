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Общество

Ещё более 80 псковичей вылечились от коронавируса

Еще 39 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 124 960. Об этом сообщает официальный телеграм-канал.

За весь период пандемии выздоровели 122 648 человек (за сутки - 83), умерли 1933 пациента.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40853/16
Великие Луки – 18181/4
Бежаницкий район – 1600/0
Великолукский район – 2843/0
Гдовский район – 2236/0
Дедовичский район – 3076/0
Дновский район – 1017/0
Красногородский район – 1127/2
Куньинский район – 1062/2
Локнянский район – 1206/0
Невельский район – 5625/3
Новоржевский район – 1343/0
Новосокольнический район – 3300/1
Опочецкий район – 3825/0
Островский район – 6081/0
Палкинский район – 1261/0
Печорский район – 2956/2
Плюсский район – 1964/1
Порховский район – 4541/1
Псковский район – 9690/1
Пустошкинский район – 1574/0
Пушкиногорский район –1789/2
Пыталовский район – 1921/0
Себежский район – 2986/1
Струго-Красненский район – 2112/3
Усвятский район – 745/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

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