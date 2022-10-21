Как очистить белые кроссовки от загрязнений, рассказали эксперты

16:28, 25 октября 2022, ПАИ

Белые кроссовки являются незыблемой классикой. Они прекрасно подходят для дополнения практически любого наряда, поэтому пользуются повышенным спросом, а производители предлагают покупателям огромное количество вариантов моделей. Но проблема заключается в том, что такая обувь быстро пачкается: подошва и верхняя часть покрываются въедливой пылью, которая портит цвет и ухудшает внешний вид изделия. Поэтому каждому владельцу такой модели необходимо знать, как почистить белые кроссовки в домашних условиях, не испортив их.

Материал имеет значение

Белые кроссовки можно почистить в домашних условиях, используя разные способы. Но решающим критерием выбора все же будет материал, из которого изготовлена обувь.

Если ваши кроссовки выполнены из любого вида некожаной ткани, вполне подойдет машинная стирка. После такой процедуры обувь будет снова иметь былой вид. Но! Если

таким образом почистить кожаную или замшевую обувь, вы ее просто испортите. Такие кроссовки можно избавить от загрязнений только путем применения специальной щетки.

Подробнее об особенностях чистки обуви из разных видов материалов можно прочесть в публикации Арины Жуковой, представленной на сайте сервиса Ozon.

Стирка некожаных кроссовок

Если вы решили постирать белые кроссовки, их необходимо предварительно подготовить. Для этого нужно:

вынуть шнурки и снять стельки (если они не приклеены и не пришиты);

удалить грязь и мусор с подошвы;

удалить пыль и грязь с верхней части обуви, используя щетку.

Сушить постиранную обувь можно естественным образом или используя специальную электросушилку.

Чистка кроссовок из кожи

Кожа, из которой изготовлены кроссовки, может иметь разную фактуру. Проще всего очистить от загрязнений изделия из гладкой кожи. Для этого можно использовать обычную зубную щетку и пасту. Для удаления грязи необходимо нанести небольшое количество пасты на кожу при помощи щетки и немного подождать, а после смыть ее теплой водой.

Если вы являетесь обладателем кроссовок из тисненой или любой другой кожи, зубная паста только навредит. В данном случае помогут растворы, приготовить которые можно

из подручных веществ: стирального порошка, нашатыря, вазелина и других. Подробные рецепты можно найти тут.

Отбеливание кроссовок из замши

С замшей нужно быть предельно осторожными. Ее можно быстро испортить грубым или агрессивным воздействием.

Перед началом чистки необходимо очистить поверхность замши от пыли и загрязнений при помощи щетки. Обнаруженные пятна можно потереть обычным канцелярским

ластиком. Если такой подход тоже не поможет, придется приготовить мыльный раствор (из расчета 50 грамм мыла на 1 литр воды) с добавлением 1 чайной ложки нашатырного спирта. Важно, чтобы жидкость не пропитывала материал, а попадала лишь на поверхность замши. После обработки обувь вытирают сухой салфеткой и оставляют сушиться. Чтоб кроссовки не утратили форму, их можно набить бумагой.

ООО «Интернет Решения», Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6, ОГРН 1027739244741 ИНН 7704217370