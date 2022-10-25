Дарья Прокошенко стала первой в турнире Московской области по самбо

23:51, 25 октября 2022, ПАИ

23 октября в городе Королёве прошёл турнир Московской области по самбо, приуроченный ко Всероссийскому дню самбо.

В соревнованиях приняли участие самбисты из разных регионов России. Город Великие Луки представляли воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КС «Отечество — Псковская область».

По результатам соревнований Дарья Прокошенко в весовой категории до 43 кг заняла первое место, Фокин Кирилл (до 46 кг) — на втором месте, Кодин Маркдо (до 50 кг) — на третьем.



«Стоит отметить, что Дарья одержала несколько побед сразу на двух турнирах по самбо, хотя спортивный сезон только в самом разгаре. Я искренне поздравляю спортсменов с победой. И отдельно поздравляю Дарью. Это отличный результат. Желаю только новых побед в этом сезоне!» — написал в соцсети пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество — Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Тренируется спортсменка под руководством Евгения Мишанова.