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Общество

Частичная мобилизация в Псковской области закончится через несколько дней

Все мероприятия проходят штатно, мы практически выполнили задание по мобилизации, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции, посвящённой ходу мероприятий по частичной мобилизации в Псковской области.

Глава региона сообщил, что всего в регионе осталось призвать несколько десятков человек. «Это вопрос нескольких дней», — подчеркнул он.

«Реакция была естественной — мамы и жены переживали. Для любой семьи это серьезный стресс, когда уходит кормилец. Много переживаний: вернется мобилизованный или не вернется? Как в это время жить семье?» — сказал Михаил Ведерников.  

Он отметил, что подавляющее большинство мобилизованных никуда не бегали и были готовы защищать страну. «Наши ребята все настроены на победу, у всех чувствуется внутренний стержень, с гордостью об этом говорю», — резюмировал он. 

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

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