Сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область

14:11, 27 октября 2022, ПАИ

Поезд Деда Мороза посетит Псковскую область в рамках всероссийского новогоднего турне. В регионе передвижная резиденция зимнего сказочника задержится на два дня: 29 декабря состав прибудет в Великие Луки и Дно, а 30 декабря — в Псков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Поезд Деда Мороза по Октябрьской железной дороге также посетит Тверь, Великий Новгород, Чудово, Петрозаводск Мурманск, Чална Онежная, Сортавала, Выборг, Новый Петергоф, Волховстрой и Тихвин. Всего состав будет в пути 85 дней, что в два раза дольше, чем в прошлом году. Поезд с волшебными пассажирами проедет почти через всю Россию от Великого Устюга до Владивостока и обратно, посетив 70 городов. Общая протяженность маршрута — более 33 тысяч км. На большинство станций поезд прибывает на паровой тяге.

В составе поезда 19 тематически брендированных вагонов и локомотив. Пассажиры рейса — Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда. Гостей ожидает квест в вагоне «Сказочная деревня», посещение кабинета Деда Мороза, общение с Дедом Морозом, чаепитие в вагоне-буфете «Бабушки Зимы» и сладкий подарок.

Продажа билетов откроется за 30 дней до прибытия поезда в город. Вместе с билетом на мероприятие сопровождающим необходимо взять с собой оригинал свидетельства о рождении ребенка.