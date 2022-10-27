Лучших аграриев чествовали в Псковской области

15:04, 27 октября 2022, ПАИ

Торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прошло в Пскове 27 октября. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, представители исполнительных органов региона, руководители сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, специалисты АПК. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Нинель Салагаева от имени губернатора Михаила Ведерникова поздравила собравшихся с профессиональным праздником. «Работа во всех отраслях сельскохозяйственного производства — нелёгкий труд, который невозможен без любви к земле, верности дому, преданности своей Родине. Благодаря вашему каждодневному и упорному труду у нас есть рекордные урожаи, широкий выбор качественных и полезных продуктов», — отметила вице-губернатор.

Она также добавила, что несмотря на сложные экономические условия, агропромышленный комплекс региона показывает устойчивый и динамичный рост.

Подводя предварительные итоги, Нинель Салагаева рассказала, что в этом году зерна в амбарном весе будет собрано 155 тысяч тонн, рапса — 33 тысячи тонн, молока — не менее 206 тысяч тонн, скота и птицы на убой в живом весе — не менее 325 тысяч тонн.

Она также напомнила о поддержке отрасли со стороны правительства РФ. В текущем году её объём вырос на 35 %. Отдельно вице-губернатор остановилась на новом направлении «Агротуризм». В рамках конкурсного отбора Минсельхоз отобрал два проекта Псковской области на предоставление грантов — это проект экофермы «Изборский страус» и проект «Хлебный хутор».

Особый акцент Нинель Салагаева сделала на реализации инфраструктурных проектов на селе. На территории региона, по её словам, за последние два года реализовано 28 проектов по благоустройству сельских территорий. В этом году реализуют проекты развития в нескольких посёлках Плюсского района общей стоимостью более 400 миллионов рублей.

Вице-губернатор подчеркнула, что в следующем году запланированы к реализации семь проектов по благоустройству общественных пространств и пять проектов комплексного развития сельских территорий. «Мы будем продолжать пользоваться этой программой, улучшая и благоустраивая наши сельские населенные пункты, создавая комфортные условия для жителей», — заверила Нинель Салагаева.

В заключение ряду специалистов АПК вручили ведомственные и региональные награды, а также отметили наиболее перспективных молодых специалистов. В рамках мероприятия аграрии получили почётные грамоты комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору.