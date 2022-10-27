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Общество

Псковская область вошла в список лидеров рейтинга третьего сектора «Регион-НКО 2022»

Сайт форума. Скрин главной страницы

Псковская область попала в список лидеров ежегодного рейтинга третьего сектора «Регион-НКО 2022», об этом ПАИ сообщили в Общественной палате РФ.

2–3 ноября 2022 года Общественная палата Российской Федерации проводит итоговый форум «Сообщество» в Москве. Заявленная тема форума — «Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!».

«В рамках работы форума пройдёт оглашение результатов и награждение победителей ежегодного рейтинга третьего сектора «Регион-НКО 2022». Так как ваш регион попал в список лидеров рейтинга, приглашаем вас или представителя региона принять участие в церемонии награждения», — говорится в пригласительном письме Общественной палаты РФ.

Форум «Сообщество» — открытая рабочая площадка для трёхстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества.

 

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