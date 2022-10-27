В ПсковГУ прошёл первый в области вузовский Science Slam

20:59, 27 октября 2022, ПАИ

Что такое настоящее искусство, где на самом деле находятся лёгкие планеты и как псковских школьников меняют исторические интерактивы: в ПсковГУ прошёл молодёжный научно-популярный поединок Science Slam, первый вузовский научный слем в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-центре университета.

Science Slam — это международный проект популяризации науки, который проходит более чем в 10 странах мира. В России этот формат существует с 2012 года.

В ходе битвы молодые учёные ПсковГУ за 10 сценических минут должны интересно и понятно рассказать о своих исследованиях. Лучшего определят зрители с помощью аплодисментов. В этом году победителем Science Slam ПсковГУ стал студент четвёртого курса Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Даниил Сергеев.