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Общество

В ПсковГУ прошёл первый в области вузовский Science Slam

Даниил Сергеев стал победителем Slam. Фото: ПсковГУ

Что такое настоящее искусство, где на самом деле находятся лёгкие планеты и как псковских школьников меняют исторические интерактивы: в ПсковГУ прошёл молодёжный научно-популярный поединок Science Slam, первый вузовский научный слем в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-центре университета.

Science Slam — это международный проект популяризации науки, который проходит более чем в 10 странах мира. В России этот формат существует с 2012 года.

В ходе битвы молодые учёные ПсковГУ за 10 сценических минут должны интересно и понятно рассказать о своих исследованиях. Лучшего определят зрители с помощью аплодисментов. В этом году победителем Science Slam ПсковГУ стал студент четвёртого курса Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Даниил Сергеев.

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