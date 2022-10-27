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Культура

Выставку «Владимир Алексеев. Графика» из фондов «Михайловского» откроют в Московской области

Владимир Алексеев. Тригорское. 14 февраля 1978 года. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Выставку «Владимир Алексеев. Графика» из фондов «Михайловского» откроют в ближайшую субботу, 29 октября, в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в посёлке Большие Вязёмы (Московская область). Об этом сообщила информационная служба Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Эта экспозиция представляет работы известного петербургского художника, чьи жизнь и творчество в течение более трети века были связаны с псковскими пушкинскими местами и отмечены нежной любовью к «Михайловскому» и дружбой с его легендарным директором Семёном Гейченко.

На выставке представлено пятьдесят графических листов, созданных мастером в разных техниках и в разные десятилетия — от середины 1960-х до начала 2000-х. Это по большей части музейные виды: Святогорский монастырь, Михайловское с озером Маленец и Савкиной горкой, Тригорское, Петровское с озером Кучане. Есть в подборке и жанровые рисунки «с участием» Пушкина, а также силуэтный портрет Семёна Гейченко.  

Планируется, что выставка «Владимир Алексеев. Графика» будет работать в Подмосковье до 10 декабря. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 6+.

 

 

 

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