Синикон Стандарт, или пластиковые трубы отменного качества

18:38, 28 октября 2022, ПАИ

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Пластиковые трубы постепенно превратились в довольно востребованный вид комплектующих при обустройстве системы водопровода, канализации и отопления. Такие изделия обладают долгим сроком эксплуатации и прекрасно выдерживают режим интенсивной эксплуатации. На рынке можно встретить изделия разных марок. Одной из наиболее популярных на российском рынке является продукция бренда Синикон Стандарт.

Краткое описание изделий Синикон Стандарт

Составляющие для трубопроводной системы Синикон Стандарт изготавливают из полипропилена. Основой для проведения работ служат нормы и требования, прописанные для данного вида продукции в ГОСТ 32414-2013. Также используется европейский стандарт, который обозначается как DIN EN 1451-1. Трубные комплектующие изготавливают методом экструзии. Для создания фитингов применяют другую технологию – литье под давлением из гомополимера PP-H.

Продукция марки Синикон Стандарт подходит для обустройства канализационных и водопроводных систем, внутри которых будет транспортироваться жидкость с показателем РН от 2 до 12.

На всю продукцию производитель дает гарантию на период до 20 лет.

О преимуществах готовой продукции

К числу положительных характеристик готовых изделий можно отнести следующие моменты:

устойчивость к истиранию, что обеспечивает изделия длительным периодом эксплуатации и повышенной надежностью;

небольшой вес труб и фитингов, что упрощает процесс хранения и транспортировки готовой продукции;

простота монтажа (обеспечивается за счет раструбного соединения и наличия предустановленного уплотнительного кольца);

устойчивость к воздействию коррозии;

долгий период эксплуатации (при условии бережного обращения составляет до 50 лет);

полная герметичность соединения;

идеально гладкая внутренняя поверхность (обеспечивает беспрепятственное движение жидкостей внутри и помогает минимизировать появление толстого слоя налета).

Устойчивость к воздействию высоких температур также благоприятно отражается на эксплуатационных возможностях продукции Синикон Стандарт. Благодаря данной особенности трубы и фитинги данного бренда подходят для транспортировки жидкости, температура которой достигает +80 С (но не более). Допускается кратковременное повышение температуры проходящей жидкости до + 95 С. Однако этот период не должен превышать 1 минуты.

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