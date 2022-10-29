Роскомнадзор ограничил доступ к домену Telegram по требованию Генпрокуратуры

23:00, 29 октября 2022, ПАИ

Роскомнадзор ограничил доступ к домену t.me по требованию Гепрокуратуры, сообщают РИА Новости.

Домен t.me, принадлежащий Telegram, заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Это сервис коротких ссылок. Его блокировка в первую очередь означает, что внешние ссылки открываться не будут.

В качестве основания для внесения в реестр домена указывается статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной информации.

«Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений», - говорится в сообщении, приведенном на сайте реестра.

«Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей», - поясняется на сайте реестра.

Уточним, что данный домен, заблокированный Роскомнадзором, служит для перехода в Telegram со сторонних сайтов. Он касается только тех ссылок, которые распространяются в соцсетях и на других интернет-ресурсах.