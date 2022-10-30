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Страна и мир

Российские войска отразили атаки противника на николаево-криворожском направлении

© AP Photo / Felipe Dana

Российские войска отразили атаки противника на николаево-криворожском направлении и отбросили его на исходные рубежи, уничтожив более 180 украинских боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве указали, что на николаево-криворожском направлении украинские войска предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области.

«В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные рубежи. Кроме того, нанесено поражение 13 районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль», — говорится в сводке министерства.

 

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